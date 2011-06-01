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Смольный опубликовал адреса работы передвижных фоторадаров по 19 декабря
Сегодня, 12:49
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Смольный опубликовал адреса работы передвижных фоторадаров по 19 декабря

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В список вошли более 30 адресов в разных районах города.

Комитет по информатизации и связи Петербурга опубликовал адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости с 13 по 19 декабря. 

В список вошли более 30 адресов в разных районах города, на которых установлено 40 передвижных комплексов. Комплексы появились на Витебском проспекте, Таллинском и Московском шоссе, Выборгской, Петроградской, Приморской, Октябрьской набережных, Приморском проспекте, на улице Маршала Казакова и не только.

Фото: пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга

Адреса работы всех городских комплексов фиксации нарушений ПДД в открытом доступе публикуются также на сайте Городского мониторингового центра и в его группах в соцсетях. 

Ранее в комитете рассказали, что с начала года в Петербурге зафиксировали более 7,2 млн нарушений правил дорожного движения. В прошлом году их было чуть более 4,6 млн.

Главное фото: Piter.TV

Теги: адреса, фоторадары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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