Смольный объявил конкурс на строительство соцжилья в Каменке

Максимальная цена контракта превысила 1 млрд рублей.

В Приморском районе города, в микрорайоне Камена, появятся новые социальные дома, передает издание "Деловой Петербург". Конкурс объявило подведомственное комитету по строительству ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции".

Цена контракта превысила один млрд рублей. Подрядчик должен построить дом площадью 20,5 тысяч квадратных метров, рассчитанный на 265 квартир и расположенный на Глухарской улице в квартале 74Б. На застройку выделили участок площадью 1 гектар. Также в доме должны быть предусмотрены квартиры для инвалидов–колясочников.

Отмечается, что подрядчик будет выбран в конце августа. Помимо этого Смольный планирует объявить еще один конкурс на строительство второго социального дома в том же районе.

Так, правительство Петербурга возвращается к строительству жилья для очередников: это удобнее и выгоднее, чем покупать квартиры. В этом году на эти цели заложили 2,3 млрд рублей, включая около 1,9 млрд на дома на Глухарской улице.

Ранее мы писали, что в Петербурге до 2032 года хотят открыть 12 станций метро.

Фото: Piter.tv