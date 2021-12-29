В Смольном обсудят вопрос отмены QR-кодов 26 января

Специалисты уверены, что стопроцентной вероятности прекращения коронавирусных сертификатов для общепита нет.

В среду, 26 января, в Смольном должно состояться обсуждение, в ходе которого обсудят возможность отмены QR-кодов в Петербурге или ужесточения коронавирусных мер. Об этом сообщил "Форпост" со ссылкой на аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей города Александра Абросимова.

По словам представителя омбудсмена Ольги Петровой, стопроцентной вероятности прекращения действия кодов для общепита нет. Специалисты выразили надежду, что для отраслей отменят дублирующие друг друга ограничения. Например, оставят QR-коды, но разрешат работать ночью.

Принятое решение будет зависеть от коронавирусной ситуации в городе.

В Петербурге на дистанционном обучении находятся 1018 классов.

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