Смольный недополучил около 500 млн рублей от туристического налога из-за непогоды

Туристический налог принёс городу лишь 524 млн рублей.

Поступления от туристического налога в Санкт-Петербурге оказались вдвое ниже прогнозов. Отмечается в отчете Комитета по финансам Петербурга.

По состоянию на 1 сентября в бюджет города поступило 524,5 млн руб. вместо ожидаемого 1 млрд руб. Новый налог начал действовать в 2025 году и заменил курортный сбор.

Согласно правилам, платежи взимаются с отелей за каждый занятый номер. Ставка в 2025 году составила 1% от стоимости проживания, но не менее 100 руб. в сутки. Власти планируют увеличить её до 3% к 2027 году.

Несмотря на недобор, турпоток в Северной столице продолжает расти. По словам губернатора, с января по сентябрь 2025 года Петербург принял 9,4 млн туристов, что на 10% выше прошлогоднего уровня. Среди них — 600 тыс. иностранцев, показатель увеличился на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Только за летние месяцы город посетили 6 млн человек.

Фото: Piter.TV