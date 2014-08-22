Петербург летом принял 6 млн туристов и пополнил бюджет новым налогом

Северная столица этим летом оказалась одним из самых популярных направлений — сюда приехали 6 млн туристов. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своём телеграм-канале.

По данным Смольного, за первые шесть месяцев 2025 года город посетили 5 млн человек. Новый туристический налог уже принёс в бюджет 524,5 млн руб., причём значительная часть поступлений пришлась на второй квартал — почти 317 млн руб. Эта сумма заметно превышает результаты прошлогоднего пилотного сбора.

В 2025 году действует минимальная ставка — 1% от стоимости аренды номера. Постепенно тариф будет расти: с апреля по сентябрь 2026 года планируется увеличение до 2%, в 2027 году ставка составит 3% в высокий сезон и 1,5% в остальное время. К 2029 году размер налога достигнет 5%.

Фото: Piter.TV