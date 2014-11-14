В Петербурге не будут повышать цены на капремонт в 2022 году

Ставка колеблется от 11 до 12 рублей в зависимости от типа постройки дома.

В правительстве Петербурга подготовили проект постановления о минимальном размере взноса на капремонт в многоквартирных домах на 2022 год. Документ опубликован на сайте городского правительства.

Минимальная ставка составит 11 рублей за квадратный метр. Ее будут платить жители кирпичных и деревянных домов 1970-1980 гг. постройки, не оборудованных лифтами. Максимальная плата составит 12 рублей за "квадрат". Столько продолжат вносить жители новых зданий, построенных после 1980 года и оснащенных лифтами.

Такие же цены на капремонт установлены и в этом году.

Ранее рестораторы объявили о поднятии цен до 15% в 2022 году.

Фото: gov.spb.ru