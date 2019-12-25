Смольный не собирается вводить новые ограничения во время второй волны коронавируса

В городе будет наращиваться объем тестирований.

Правительство Петербурга не планирует вводить ограничений для предпринимателей. Об этом сообщил замглавы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов во время встречи с бизнесменами.

Руководитель отметил, что в связи с открытием учебных заведений мест для распространения вируса заметно прибавилось. Бороться с этим будут, увеличив объем тестирований, а всевозможные запреты пока только планируются, но четко не определены.

Кроме того, по словам Ситова, бизнес-сфера продолжит работать в городе даже при введении других ограничений.

Ранее мы рассказали о том, что Комздрав опубликовал график работы мобильных прививочных пунктов в Петербурге.

Фото: Piter.TV