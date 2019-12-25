Комздрав опубликовал график работы мобильных прививочных пунктов в Петербурге

В Санкт-Петербурге начали работу мобильные прививочные пункты. Они размещены у самых оживленных станций метро, а также у железнодорожных станций и в торговых центрах. Комздрав опубликовал график работы мобильных прививочных пунктов по районам.
Вакцинация организована с соблюдением социальной дистанции, каждому желающему сделать прививку измеряется температура. После пациента дезинфицируются все контактные поверхности.
Бесплатно привиться может любой гражданин при предъявлении паспорта независимо от прописки. Вакцинация запрещена, если у человека острое инфекционное заболевание или обострение хронического заболевания.
Документ с графиком работы мобильных пунктов.
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Фото: ВК/ Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
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