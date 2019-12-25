Комздрав опубликовал график работы мобильных прививочных пунктов в Петербурге

Бесплатно привиться может любой гражданин при предъявлении паспорта.

В Санкт-Петербурге начали работу мобильные прививочные пункты. Они размещены у самых оживленных станций метро, а также у железнодорожных станций и в торговых центрах. Комздрав опубликовал график работы мобильных прививочных пунктов по районам.

Вакцинация организована с соблюдением социальной дистанции, каждому желающему сделать прививку измеряется температура. После пациента дезинфицируются все контактные поверхности.

Бесплатно привиться может любой гражданин при предъявлении паспорта независимо от прописки. Вакцинация запрещена, если у человека острое инфекционное заболевание или обострение хронического заболевания.

Документ с графиком работы мобильных пунктов.

Иммунолог объяснил поспешную вакцинацию от гриппа в Петербурге.

Фото: ВК/ Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга