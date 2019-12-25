Смольный не нашел нарушений по выплатам в 38-й поликлинике

Стоматологи этой поликлиники пожаловались, что им не перечислили выплаты.

В Смольном сообщили, что по итогам проверки в поликлинике №38 никаких нарушений выявлено не было.

Так, со 2 апреля в учреждении создали временное отделение из 25 врачей-стоматологов, прошедших обучение по коронавирусу.

Всеми сотрудниками временного подразделения подписаны соглашения сторон трудового договора. В документах указаны трудовые функции, объем выполняемой работы, время работы и прочие условия труда. уточнили в пресс-службе городской администрации.

Сообщается, что по результатам работы сотрудники в полном объеме получили все полагающиеся выплаты.

В ходе выездной проверки установлено, что с врачом - стоматологом, обратившимся с жалобой к депутату Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, дополнительное соглашение о привлечении к работе во временном отделении заключено с 15.04.2020 в связи с временной нетрудоспособностью медработника, не связанной с COVID-19 . Выплаты за апрель за указанный период, а также за май начислены и получены медиком в полном объеме. сказано в сообщении.

Ранее мы писали, что стоматологи городской поликлиники в Петербурге требуют выплат за работу с коронавирусом.

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