Стоматологи городской поликлиники в Петербурге требуют выплат за работу с коронавирусом

Они делают тест на коронавирус.

Стоматологи, переведенные в другое отделение для работы с коронавирусом, не получили выплат за апрель. Об этом врачи сообщили депутату ЗакСа Борису Вишневскому. Он в свою очередь обратился к вице-губернатору Олегу Эргашеву.

В начале апреля сотрудники стоматологического отделения городской поликлиники №38 стали заниматься забором биоматериала у людей с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него. Стимулирующим выплат, положенным медработникам, которые взаимодействуют с COVID-19, они не получили. Более того, в адрес врачей поступила угроза со стороны менеджера по экономическому развитию, начальника отдела кадров и начальника планово-экономического развития.

Они сообщили ей, что раз она жалуется, то к ней будет применен "особый подход в плане рабочего времени", с установлением времени прихода и ухода и так далее. написал Вишневский.

Он просил вице-губернатора лично разобраться в этой ситуации и принять меры для прекращения давления на врача.

На данный момент стимулирующие выплаты получили 99 медработников.

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