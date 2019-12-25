Смольный не будет компенсировать школьникам питание на дистанционном обучении

Родителям учеников младших классов, которые находятся на дистанционном обучении, не будут компенсировать стоимость питания. Об этом 10-го ноября узнала "Фонтанка.ру".
С 1 сентября 2020-го года всех школьников начальной школы обеспечили горячим питанием, однако тех, кто на "дистанционке" это не касается. Продуктовых пайков также не будет.
Каких-либо компенсаций за питание в случае перехода ребенка на смешанную форму обучения пока не предусмотрено, пояснили в Смольном.
Онлайн-занятия для 5-11 классов начнутся с 16 ноября. Желающие могут посещать школу в очном формате.
Фото: pixabay.com
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