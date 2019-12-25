Смольный не будет компенсировать школьникам питание на дистанционном обучении

Желающие могут перейти на смешанный формат обучения.

Родителям учеников младших классов, которые находятся на дистанционном обучении, не будут компенсировать стоимость питания. Об этом 10-го ноября узнала "Фонтанка.ру".

С 1 сентября 2020-го года всех школьников начальной школы обеспечили горячим питанием, однако тех, кто на "дистанционке" это не касается. Продуктовых пайков также не будет.

Каких-либо компенсаций за питание в случае перехода ребенка на смешанную форму обучения пока не предусмотрено, пояснили в Смольном.

Онлайн-занятия для 5-11 классов начнутся с 16 ноября. Желающие могут посещать школу в очном формате.

Фото: pixabay.com