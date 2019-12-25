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Онлайн-занятия для петербургских школьников начнутся через неделю
Сегодня, 15:04
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IRINA_CHALKINA

Онлайн-занятия для петербургских школьников начнутся через неделю

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Это на неделю позже стартовавшей второй четверти.

В понедельник, 9 ноября, стало известно, когда начнутся занятия для школьников на дистанционном обучении. Расписание опубликовали на сайте ГБУ ДПО "Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий" (СПб ЦОКОиИТ).

По данным СПб ЦОКОиИТ, онлайн-занятия для 5-11 классов начнутся с 16 ноября. Отмечается, что в день у школьников будет не больше четырех уроков. 

Отметим, что соответствующие занятия начнутся на неделю позже стартовавшей второй четверти.

Ранее мы сообщали о том, что школы в Петербурге начали прием заявлений на смешанную форму обучения.

Фото:Piter.TV

Теги: онлайн занятия, школы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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