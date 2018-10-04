Смольный нашел нового застройщика для "проблемного" ЖК в Выборгском районе

Дольщики ждут своих квартир уже более 10 лет.

Вице-губернатор Николай Линченко договорился с "БФА-Девелопмент" о том, что компания достроит "проблемный" ЖК "Новая Скандинавия". Он провел встречу на стройплощадке жилого комплекса. Об этом сообщила пресс-служба Линченко.

Новый застройщик согласился завершить строительство. Работы начнутся с июля.

Жилой комплекс расположен в Выборгском районе. Первая очередь клубного квартала была сдана в 2006 году. С 2014 года работа велась очень медленно. В 2015 застройщик остановил все работы из-за отсутствия финансирования. Один дом удалось ввести в эксплуатацию в 2017 году с помощью городской поддержки.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге упали продажи автомобилей на 7% впервые за три года.

Фото: vk.com/club2574848