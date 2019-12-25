Беглов рассказал о финансировании развития улично-дорожной сети в Кронштадте

Узкоколейные пути Кронштадтской крепостной железной дороги хотят использовать как аттракцион.

До 2026 года в Кронштадте реализуют 16 инфраструктурных и реставрационных проектов. Губернатор Александр Беглов рассказал, на что будут выделены деньги в ближайшие годы.

На развитие улично-дорожной сети будет направлено 4,9 млрд рублей. Строительство и проведение реконструкции 6 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры включено в Адресную инвестиционную программу на 2022-2024 года. Также готовится к реконструкции развязка Комплекса защитных сооружений и Кронштадтского шоссе.

2,25 млрд рублей Петербурге выделит на реконструкцию и перекладку существующих и строительство новых магистральных сетей, объекты инженерной инфраструктуры. 2,2 млрд рублей на эти цели добавят ресурсоснабжающие организации.

В ближайшие годы в Кронштадте появится автостоянка. До июля следующего года специалисты выполнят проектирование.

Беглов одобрил предложение о реставрации узкоколейных путей Кронштадтской крепостной железной дороги. На дамбе, которая соединяет форт "Петр Первый" и остров Котлин, сохранились 490 метров "узкоколейки". В перспективе дорогу можно использовать как аттракцион и показывать детям и туристам.

Ранее Piter.TV писал о том, что на реконструкцию форта "Кроншлот" направили дополнительные 2,1 млрд рублей.

Фото: ВКонтакте / Кронштадт | Остров фортов