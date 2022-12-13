В Петербурге направят 250 млн рублей на реставрацию Исаакиевского собора

Мудров добавил, что в прошлом году на реставрацию направили 150 млн рублей.

Стало известно, что на реставрацию Исаакиевского собора в этом году планируется направить 250 млн рублей. Об этом пишут "РИА Новости".

По словам директора ГМЗ "Исаакиевский собор" Юрия Мудрова, на эти средства уже получена документация. Мудров добавил, что в прошлом году на реставрацию направили 150 млн рублей.

По словам технического директора компании "Возрождение Петербурга" Петра Щедрина, в 2022 году выполнена реставрация двух икон третьего яруса центрального иконостаса Исаакиевского собора. В настоящее время ведутся работы по реставрации живописи. Также в прошлом году разработали проект по реставрации фасадной части барабана собора.

Ранее в Исаакиевском соборе планируют отреставрировать живопись придела Святого Александра Невского за 36,7 млн рублей. Реставраторы должны справиться с заданием до декабря 2023 года.

Фото: Piter.tv

