Смольный направил 750 млн рублей на помощь с покупкой жилья для молодых семей

Средств хватит на помощь 220 семьям.

Санкт‑Петербургскому центру доступного жилья выделили 750 млн рублей. На них молодые семьи смогут получить займ сроком на 10 лет без процентов для приобретения квартиры. Об этом 2 марта сообщила пресс-служба администрации города.

Средств хватит для помощи 220 семьям. По словам губернатора Александра Беглова, для программы "Молодежи - доступное жилье" стараются выделять дома в обжитых районах с развитой инфраструктурой.

Всего за 20 лет с момента действия программы жилье на особых условиях смогли приобрести более 80 тыс. петербуржцев.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что молодые петербургские семьи смогут получить бесплатную поддержку психологов.

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