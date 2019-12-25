Молодые петербургские семьи, которые планируют первого ребенка, смогут получить бесплатную поддержку психологов

Цикл будет состоять из 10 занятий: один раз в неделю по вторникам с 18:30 до 21:00.

С 9 февраля в Петербурге стартует цикл занятий с психологами для молодых пар, которые ждут или планируют рождение первого ребенка. Цикл будет состоять из 10 занятий: один раз в неделю по вторникам с 18:30 до 21:00. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

На группах психологической поддержки специалисты помогут молодым семьям подготовиться к рождению ребенка: разобраться в себе и осознать те изменения, которые произойдут в их жизни после появления малыша.

Для семейной системы рождение ребенка – это первое серьезное испытание. <…>Иногда оно переживается тяжело, вызывает напряжение и непонимание в паре. Семейная дисгармония, в первую очередь, отражается на ребенке. Любовь Брагина, учредитель и руководитель Центра "РАДОМИРА", психолог-консультант, ведущая тренингов и психологических групп

Занятия направлены на то, чтобы помочь супругам понять друг друга и укрепить свои отношения, принять изменения, которые появятся с рождением ребенка.

Для участия в психологических группах необходима предварительная регистрация по телефону: +7 (812) 575-64-64, или эл. почте radomiraspb@mail.ru. Количество мест ограничено.

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