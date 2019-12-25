Смольный намерен вернуть дамбу у Юго-Западной ТЭЦ в собственность Петербурга

Такое расширение поможет содержать сооружение в надлежащем состоянии и сделает его более безопасным.

Власти Северной столицы намерены вернуть дамбу у Юго-Западной ТЭЦ в собственность Петербурга. Соответствующую идею озвучил первый заместитель председателя комитета по природопользованию Петербурга Михаил Страхов.

Предполагается, что после того, как дамбу вернут в пользование Смольного, сооружение станет безопаснее. Такое расширение поможет содержать сооружение в надлежащем состоянии.

Уточняется, что в 2017 году на соответствующую территорию незаконно завозили отходы и строительный мусор.

Ранее мы сообщали о том, что в ночь на 10 декабря в Петербурге разведут только два моста. Технологическая разводка пройдет на Большеохтинском мосту (с 2.00 до 5.00) и Тучковом (с 2.00 до 4.55).

Фото: Piter.TV