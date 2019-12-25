В ночь на 10 декабря в Петербурге разведут только два моста

В ночь же на 9 декабря разведут все восемь переправ.

В ночь на четверг, 10 декабря, в Петербурге разведут только два моста. Как сообщили в пресс-службе "Мостотреста", технологическая разводка пройдет на Большеохтинском мосту (с 2.00 до 5.00) и Тучковом (с 2.00 до 4.55).

Днем раньше, в ночь на 9 декабря, в городе разведут все восемь переправ по Неве, Большой и Малой Неве. Графику будут соответствовать только мост Александра Невского и Троицкий, остальные "раскроют" крылья в другое назначенное время: Дворцовый – с 3:10 до 4:55, Благовещенский – с 3:10 до 5:00, Большеохтинский и Литейный – с 2:20, Володарский – с 2:00 до 3:45, Тучков – с 2:00 до 4:55.

Ранее мы писали, что на Киевской улице из-за ремонта ограничат движение транспорта.

Фото: Piter.TV