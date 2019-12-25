На Киевской улице из-за ремонта ограничат движение транспорта

Движение перекроют с 8 по 14 декабря.

В Петербурге ограничат движение на Киевской улице. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции

Движение ограничат на Киевской улице от Московского проспекта до Заозерной улицы. На этом участке будет вестись прокладка инженерных сетей. Водители не смогут проехать по этому участку с 8 по 14 декабря.

Также движение будет заблокировано по Подъездному переулку от улицы Марата до Загородного проспекта. Участок будет недоступен для проезда с 10 по 16 декабря.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге 4 и 5 декабря вступят в силу новые ограничения движения транспорта. В связи с работами по прокладке инженерных сетей ограничат движение транспорта по Крестовскому проспекту.

Фото: Piter.TV