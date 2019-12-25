В Петербурге 4 и 5 декабря вступят в силу новые ограничения движения транспорта

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов следования.

В Северной столице 4 и 5 декабря вступят в силу новые дорожные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Так, водители не смогут проехать по Лабораторному проспекту на участке от проспекта Маршала Блюхера до Бестужевской улицы. Ограничения на этом участке действуют с 4 декабря до 19 декабря. На этом участке будет вестись прокладка водопроводных сетей.

Также в связи с работами по прокладке инженерных сетей ограничат движение транспорта по Крестовскому проспекту от Спортивной улицы до Белосельского переулка. Ограничения действуют с 5 по 18 декабря.

Ранее мы сообщали о том, что ГИБДД уверена в реализации идеи о допуске к управлению автомобилем с 17 лет.

Фото: Piter.TV