Владимир Кузьмин рассказал о планах ведомства по внесению правок в закон "О безопасности дорожного движения".

ГИБДД уверена в реализации идеи о допуске к управлению автомобилем с 17 лет. Об этом на пресс-конференции ТАСС рассказал заместитель главы Госавтоинспекции Владимир Кузьмин.

Действительно, предложение о том, чтобы дать возможность управлять транспортным средством с 17 лет МВД выдвинуто. Когда оно будет в окончательном варианте оформлено и законодательно принято, пока сложно сказать, но такая идея поддержана всеми и, думаю, реализуется Владимир Кузьмин, замглавы ГИБДД России

Напомним, что ранее в МВД рассказали о разработке поправок в закон "О безопасности дорожного движения". Эксперты предлагают разрешить садиться за руль автомобилем лицам, которым исполнилось 17 лет. Однако при этом в машине должен находиться водитель-"наставник". Этот человек обязан иметь водительское удостоверение с категорией "В" или подкатегорией "В1". Также регламентируется допуск к сдаче экзамена на водительские права с 16 лет.

В России начали выдавать водительские удостоверения нового образца.

Фото: Piter.tv