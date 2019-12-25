Смольный намерен усилить контроль за уборкой снега

Ответственность за расчистку дорог, тротуаров и домов от снега возлагается на представителей районных администраций, а также на жилком и комблаг города.

Петербург переходит на усиленный режим уборки снега во дворах и на улицах. Об этом сообщил вице-губернатор города Анатолий Повелий, добавив, что процесс будет находиться под контролем районных администраций, а также Жилищного комитета и Комитета по благоустройству.

По словам Повелия, ответственность будут нести также коммунальщики и дорожные службы, работу которых будут регулярно и внепланово проверять. Для более оперативного решения возможных проблем ожидается обратная связ от горожан.

Если у петербуржцев возникают вопросы и уточнения, связанные с уборкой внутриквартальных территорий, необходимо связаться с Жилищным комитетом по телефонам 409-73-78 и 004. Относительно уборки улиц и тротуаров проконсультуруют в Комблаге по номеру телефона 314-60-13.

Ранее в ГИБДД предупредили петербуржцев об опасности на дорогах из-за снегопада.

Фото: Piter.TV