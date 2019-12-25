Смольный хочет финансово поддержать негосударственные учреждения культуры

Петербургские власти намерены поддержать негосударственные учреждения культуры, об этом заявил глава комитета по культуре Константин Сухенко на заседании городского правительства 23 июня.
Отмечается, что в Смольном прорабатывают вариант выделения средств из резервного фонда. Намерение комитета одобрил губернатор Беглов, подчеркнув, что нужно поддерживать всех деятелей культуры, а не только городских.
Я прошу ускорить подготовку документа.
заявил губернатор
Также Смольный выделит 2 миллиона рублей на поддержку научных изданий.
Фото: Piter.TV
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