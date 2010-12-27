  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Смольный намерен модернизировать ливневую канализацию Петербурга
Сегодня, 19:01
115
IRINA_CHALKINA

Смольный намерен модернизировать ливневую канализацию Петербурга

0 0

Специалисты подготовят проект "спрямления" поворотов канализационной трубы.

В среду, 10 июля, стало известно о том, что власти Северной столицы намерены модернизировать ливневую канализацию города. Об этом сообщает прес-служба Смольного.

Так, в ближайшее время специалисты подготовят проект "спрямления" поворотов канализационной трубы. Ранее эксперты заявили, что подтопление связано с тем, что дороги значительно ниже уровня поверхности земли прилегающей территории. Из-за этого сильно возрастает нагрузка на канализационную сеть.

Напомним, что в минувший вторник, 9 июля, летний дождь затопил часть Парашютной улицы. Как оказалось, за 20 минут выпало 16 миллиметров осадков. Отметим, что ливневые стоки не рассчитаны на такое количество воды.

Ранее мы сообщали о том, что Госдума поддержала изменение налогового режима.

Фото:pixabay

 

Теги: новости спб, общество, потоп спб, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии