Смольный намерен модернизировать ливневую канализацию Петербурга

Специалисты подготовят проект "спрямления" поворотов канализационной трубы.

В среду, 10 июля, стало известно о том, что власти Северной столицы намерены модернизировать ливневую канализацию города. Об этом сообщает прес-служба Смольного.

Так, в ближайшее время специалисты подготовят проект "спрямления" поворотов канализационной трубы. Ранее эксперты заявили, что подтопление связано с тем, что дороги значительно ниже уровня поверхности земли прилегающей территории. Из-за этого сильно возрастает нагрузка на канализационную сеть.

Напомним, что в минувший вторник, 9 июля, летний дождь затопил часть Парашютной улицы. Как оказалось, за 20 минут выпало 16 миллиметров осадков. Отметим, что ливневые стоки не рассчитаны на такое количество воды.

Ранее мы сообщали о том, что Госдума поддержала изменение налогового режима.

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