В Петербурге к 2024 году создадут единого оператора городских данных

Новейшие технологии будут внедряться во всех сферах жизни, включая образование, транспорт и здравоохранение.

В Смольном заявили о планах создать единого оператора big data к 2024 году. Эта корпорация будет заниматься обработкой больших данных города, пояснил вице-губернатор Станислав Казарин в ходе брифинга с журналистами.

По словам вице-губернатора, сейчас Смольный закупает как первичные данные, так и готовые аналитические отчеты. Еще часть данных, получаемых из городских систем и порталов, собирается в центре обработки данных информационно-аналитического центра правительства. Этот центр, в планах, и станет единым оператором по сбору и анализу данных.

Напомним, брифинг был посвящен цифровизации города на период до 2024 года. Вице-губернатор заявил, что новейшие технологии будут внедряться во всех сферах жизни. Среди ключевых направлений – образование, транспорт и здравоохранение.

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