  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Власти Петербурга начнут восстанавливать пляжи у Финского залива в 2021 году
Сегодня, 16:47
118
IRINA_CHALKINA

Власти Петербурга начнут восстанавливать пляжи у Финского залива в 2021 году

0 0

Восстанавливать береговую линию будут с помощью габионных конструкций боновых заграждений.

В среду, 12 августа, стало известно о том, что власти Петербурга начнут восстанавливать пляжи у Финского залива в 2021 году. Об этом сообщили в комитете по природопользованию.

В ведомстве отметили, что больше всего берега Финского залива размываются в Курортном районе. Самые сильные разливы фиксируют в Смолячково, Комарово, Репино.

Береговую линю восстановят с помощью габионных конструкций боновых заграждений и отсыпка искусственных пляжей.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские школьники изучат работу гидроэлектростанций, плотин и дамб.

Фото:pixabay

Теги: комитет по природопользованию, смольный, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии