В среду, 12 августа, стало известно о том, что власти Петербурга начнут восстанавливать пляжи у Финского залива в 2021 году. Об этом сообщили в комитете по природопользованию.
В ведомстве отметили, что больше всего берега Финского залива размываются в Курортном районе. Самые сильные разливы фиксируют в Смолячково, Комарово, Репино.
Береговую линю восстановят с помощью габионных конструкций боновых заграждений и отсыпка искусственных пляжей.
Ранее мы сообщали о том, что петербургские школьники изучат работу гидроэлектростанций, плотин и дамб.
Фото:pixabay
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