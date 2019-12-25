Восстанавливать береговую линию будут с помощью габионных конструкций боновых заграждений.

В среду, 12 августа, стало известно о том, что власти Петербурга начнут восстанавливать пляжи у Финского залива в 2021 году. Об этом сообщили в комитете по природопользованию.

В ведомстве отметили, что больше всего берега Финского залива размываются в Курортном районе. Самые сильные разливы фиксируют в Смолячково, Комарово, Репино.

Береговую линю восстановят с помощью габионных конструкций боновых заграждений и отсыпка искусственных пляжей.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские школьники изучат работу гидроэлектростанций, плотин и дамб.

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