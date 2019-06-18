Петербургские школьники изучат работу гидроэлектростанций, плотин и дамб

Подобные сооружения эксплуатируются в условиях агрессивной окружающей среды, что приводит к износу их элементов.

В среду, 12 августа, стало известно о том, что петербургские школьники продлят жизнь гидроэлектростанций, плотин и дамб. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Программа получила название "Сириус. Лето: начни свой проект". Соответствующий проект проведут совместно с представителями Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники им. Б. Е. Веденеева. Ученики петербургских школ займутся изучением влияния биологического фактора на состояние строительных конструкций гидротехнических сооружений.

Специалисты планируют вовлечь в изучение безопасности и надежности гидротехнических сооружений.

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