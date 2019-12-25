В Ленобласти организуют паромную переправу в Подпорожье на время ремонта плотины ГЭС

На данный момент специалисты измеряют глубины реки, чтобы выбрать место для паромной станции.

Власти Ленобласти не допустят закрытия плотины Верхне-Свирской ГЭС в Подпорожье до тех пор, пока там не будет организована паромная переправа. Город разделен на две части рекой Свирь, плотина является единственной связью жителей двух берегов. Об этом сообщила пресс-служба правильства 47 региона.

На данный момент специалисты измеряют глубины реки, чтобы выбрать место для паромной станции. Рассматривается вариант установки в деревне Валдома и в Важинах.

Пешеходов во время ремонта плотины будут пускать через ГЭС. Мост через Свирь должен быть достроен к 2023году. Переправа позволит разгрузить плотину, по которой в том числе двигается транспорт.

Памп-трек в Тосно восстановят к летнему сезону.

Фото: pixabay