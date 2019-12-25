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Памп-трек в Тосно восстановят к летнему сезону
Сегодня, 11:02
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nadezhda_sib

Памп-трек в Тосно восстановят к летнему сезону

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Памп-трек ― это велосипедная трасса с препятствиями.

Памп-трек в Спортивном парке Тосно приведут в порядок к летнему сезону. В ближайшее время доступ к нему закроют. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава района Андрей Клементьев.

На время закрытия специалисты будут восстанавливать нарушенное газонное покрытие, усовершенствуют рабочие поверхности памп-трека для комфортного катания.

Особо хочу отметить, что дополнительные бюджетные средства затрачены не будут. Все работы будут выполнены в рамках гарантийных обязательств.

написал Клементьев.

Строительством спортивного парка занималась компания FK-ramps. Она же делала скейт-парк под мостом Бетанкура в Петербурге.

Фото: Instagram / @fkramps

Теги: памп-трек, спортивный парк, тосно
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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