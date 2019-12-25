Эрмитаж возвращает бесплатные посещения и вводит на них квоты

Первыми на бесплатное посещения музея могут рассчитывать дети до 7 лет.

В Эрмитаже постепенно возвращают бесплатные посещения. Об этом заявил гендиректор музея Михаил Пиотровский в видеообращении посетителям, видео опубликовано в официальной группе Эрмитажа "ВКонтакте".

Музей уже месяц как возобновил работу, принимает ценителей искусства в ограниченном количестве и водит их по специально разработанным маршрутам. В залах, по словам Пиотровского, соблюдается допустимое количество человек, крупных толп, как в былые времена, в Эрмитаже больше не допустят. Это потребует от сотрудников музея разработки новых схем работы. Со следующей недели в Эрмитаже готовы начать принимать туристические группы максимум из пяти человек, чтобы понять, не будут ли мешать такие компании другим посетителям-одиночкам.

Также в музей бесплатно запускают детей до 7 лет на маршруты без экскурсионного обслуживания и бесплатно приглашают желающих по традиционным четвергам. В музее рассматривают и возможность бесплатно запускать студентов и школьников во все дни, но эта мера, скорее всего потребует квоты.

Тем временем, ЦСИ имени Курёхина покажет "Прототип #5" своего будущего музея.

Фото: Piter.TV