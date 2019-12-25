Смольный может провести рейды по пресечению нарушений коронавирусных ограничений на Новый год

В городе уже определены объекты, предоставляющие риск.

Власти Петербурга не исключили рейды с проверками соблюдения ограничений на Новый год. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Елин.

Смольный уже составил список объектов, где могут пройти проверки. В него попали площадки, где могут провести несанкционированные массовые мероприятия. При этом массовых проверок бизнесменов не ожидается.

Петербуржцам предлагают также бороться с нарушителями путем звонков на "горячую линию".

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга объяснили введение ограничительных мер на Новый год.

Фото: Piter.TV