Смольный: массовые мероприятия – главная причина распространения COVID-19

Заместитель председателя комитета по промышленной политике Петербурга Александр Ситов считает, что массовые мероприятия спровоцировали третью волну.

Заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов считает, что массовые мероприятия являются главной причиной распространения коронавируса. Об этом зампредседателя заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" в понедельник, 12 июля.

Массовые мероприятия — это самый главный риск. Тут, я думаю, отрицать никто не будет, все поняли и уже получили подтверждение в виде третьей волны. Александр Ситов, заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга

В июне этого года Петербург провел три массовых мероприятия: Петербургский международный экономический форум, праздник выпускников "Алые паруса" и чемпионат Европы по футболу. Ранее председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявили, что данные мероприятия не повлияли на рост заболеваемости коронавирусом в городе. Однако после поездки в Петербург на Евро-2020 почти 400 финских болельщиков заболели коронавирусом.

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