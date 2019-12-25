Смольный закупит жилье для инвалидов-колясочников

Комитет имущественных отношений Петербурга объявил аукционы по покупке социального жилья. В собственность города планируется купить двухкомнатные квартиры площадью от 50 до 65 квадратных метров каждая. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Эти квартиры приобретут для инвалидов-колясочников. Согласно контракту, в них должны быть доводчики на входных и балконных дверях, а также пороги со съемными пандусами, ванная или совмещенный санузел размером не менее 2,2×2,2 м. Все квартиры должны быть расположены в многоквартирных домах не старше 2010 года постройки в любых районах города.
Город готов выделить на один контракт не более 8,45 млрд рублей.
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Фото: pixabay.com
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