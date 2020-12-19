Смольный приобрёл более 350 квартир для льготников

Очередные аукционы на приобретение квартир для льготников Смольный проведет в конце этого года. На эти цели в бюджете предусмотрено около 5,7 млрд. рублей.

В этом году власти Петербурга заключили 117 государственных контрактов на закупку квартир для льготной категории граждан. В рамках контракта город получит 385 квартир общей площадью 16 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба Смольного.

Застройщики уже передали городу 69 квартир, общая площадь которых составляет 3,3 тысячи квадратных метров. Объекты недвижимости расположены в Выборгском, Колпинском, Красногвардейском, Красносельском, Курортном, Невском и Пушкинском районах. В ближайшее время город получит 62 квартиры общей площадью 3,6 тысячи квадратных метров.

Остальные 254 квартиры по условиям контрактов будут переданы в последующие два года. В 2022 году – 19 квартир общей площадью 1,3 тысячи "квадратов" и в 2023 году – 235 квартир общей площадью 8,6 тысяч квадратных метров.

Ранее стало известно, что Смольный закупит жилье для инвалидов-колясочников.

Фото: Piter.tv