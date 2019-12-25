Смольный изменит территориальную схему обращения с отходами

Основным изменением в документе является устранение деления города на две части с разными операторами.

В понедельник, 12 апреля, комитет по благоустройству города опубликовал документ проекта корректировки территориальной схемы обращения с отходами, сообщила "Фонтанка".

В проект внесены количественные изменения, а также устраняется деление города на две части разными операторами. Решение обуславливается необходимостью сохранения принципа единства городского хозяйства. Два оператора могут повысить стоимость коммунальной услуги и создать неравномерное применение тарифов. Помимо этого, как пояснили в ведомстве, отходы каждой зоны будут транспортировать на разные объекты с разными тарифами, печами и прочее, что может установить две разные цены и соответственно поделить население города на две разные группы.

Напомним, что территориальная схема по обращению с отходами была утверждена летом прошлого года. Реформа не запустилась, параллельно было принято решение о создании единого оператора для города.

Ранее мы писали, что организация заплатит миллион рублей за свалку со строительными отходами в Пушкинском районе.

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