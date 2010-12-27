За один день в Петербурге снесли снесли семь нелегальных парковок

В ККИ рассказали об освобождении незаконно занятой городской земли.

В Комитете по контролю за имуществом рассказали, что Смольный освободил территорию, которой предприниматели пользовались без разрешения. В общей сложности власти вернули городу 30 тысяч квадратных метров земли.

Чиновники рассказали, что две нелегальные стоянки они нашли на проспекте Энтузиастов. Парковочные зоны были ограждены забором. Территория охранялась сотрудниками, а въезд и выезд оказался возможен только под шлагбаумом. Разрешение на пользование территорией у владельцев не оказалось. Ранее Петербург заключал с организацией контракт, но его срок истек полгода назад.

Подобный бизнес прикрыли по улице Доблести, Партизана Германа, Октябрьской набережной. Также территория освобождена в Станционном поселке. Нарушителям придется выплатить штраф.

Ранее Piter.tv писал о том, что одна из крупных дорожностроительных фирм Петербурга АО "Пилон" распускает рабочих.

Фото: пресс-служба ККИ

