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Одна из крупных дорожностроительных фирм Петербурга АО "Пилон" распускает рабочих
Сегодня, 9:28
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nastya960

Одна из крупных дорожностроительных фирм Петербурга АО "Пилон" распускает рабочих

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Работники рассказали СМИ, что в конце сентября уволили 260 человек.

В последний сентябрьский день стало известно, что АО "Пилон" провело массовое увольнение сотрудников. По данным "Фонтанки", уволенными оказались 260 человек, официальные представители компании называют цифру, которая вдвое меньше.

Что теперь будет с проектами, которая начала компания, не ясно. Глава компании Мевлуди Блиадзе к телефону не подходит и на СМС не отвечает. Бригадиры же говорят, что ни Лиговский, ни Гореловский путепроводы они доделывать не будут.

 "Пилон" за последние годы получал наибольший объем заказов из всех петербургских строителей — 24 млрд рублей за пять лет.

Ранее сотрудники ККИ снесли три торговых павильона.

Фото: Piter.TV

Теги: пилон, путепровод, строительная фирма
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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