Одна из крупных дорожностроительных фирм Петербурга АО "Пилон" распускает рабочих

Работники рассказали СМИ, что в конце сентября уволили 260 человек.

В последний сентябрьский день стало известно, что АО "Пилон" провело массовое увольнение сотрудников. По данным "Фонтанки", уволенными оказались 260 человек, официальные представители компании называют цифру, которая вдвое меньше.

Что теперь будет с проектами, которая начала компания, не ясно. Глава компании Мевлуди Блиадзе к телефону не подходит и на СМС не отвечает. Бригадиры же говорят, что ни Лиговский, ни Гореловский путепроводы они доделывать не будут.

"Пилон" за последние годы получал наибольший объем заказов из всех петербургских строителей — 24 млрд рублей за пять лет.

Ранее сотрудники ККИ снесли три торговых павильона.

Фото: Piter.TV