Смольный и застройщик "Петра-8" обменяются земельными участками

Они располагаются в Московском районе.

Комитет имущественных отношений планирует обменяться со строительной компанией "Петра-8" земельными участками, сообщили в ведомстве. Речь идет о двух участках в Московском районе на Пулковском шоссе:

Смольному нужна принадлежащая компании земля, поскольку на ней необходимо построить распределительные подстанции для двух будущих школ в этом районе.

Взамен город отдаст "Петре" второй участок, на котором застройщик сможет возвести детский сад.

Сделка не приведет к дополнительному финансированию со стороны города, поскольку цена участков равнозначна. Вместе с тем в районе появятся три необходимых населению социальных объекта.

Ранее мы цитировали министра здравоохранения. Он считает, что россияне стали жить дольше.

Фото: Piter.tv