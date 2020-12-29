Смольный заключил с "Газпромом" соглашение о реконструкции оранжерей Таврического сада

Соглашение заключено на 49 лет.

Смольный и Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома заключили соглашение о реконструкции оранжерей Таврического сада на срок 49 лет. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по инвестициям.

Согласно проекту, заброшенные исторические территории на Потемкинской и Кирочной улицах превратят в новое культурно-досуговое пространство для горожан туристов в течение 55 месяцев. Общая площадь объекта, нуждающегося в реконструкции, составляет более 12 тысяч квадратных метров. Помимо самих оранжерей на территории появятся выставочные и концертные помещения, а также детские развлекательные и развивающие секции. В проект вложат не менее 700 млн рублей.

Отмечается, что обновленные оранжереи откроются к июлю 2025 года. "Газпром" стал единственным участником конкурса на право заключения соглашения о реконструкции объекта.

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Фото: Оранжерея Таврического сада / "ВКонтакте"