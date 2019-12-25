В Петербурге начали восстанавливать колокольню Новодевичьего монастыря

В начале XX века ее взорвали.

Специалисты начали возводить Свято-Исидоровскую колокольню Воскресенского Новодевичьего монастыря на Московском проспекте. На этот обратили внимание "Невские Новости".

Монастрь является объектом культурного наследия федерального значения. В начале XX века колокольню, появившуюся в XIX веке, взорвали.

Реставрационные работы в монастыре начались в 2002 году. Уже восстановлены Казанский и Афонский храмы, церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы, а также часовня во имя преподобного Сергия Радонежского и святой равноапостольной Нины.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что реставрация двух скульптур на фасаде Кузнечного рынка обойдется городу в 3 млн рублей.

Фото: vk.com/novodevmonastyr