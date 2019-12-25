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В Петербурге начали восстанавливать колокольню Новодевичьего монастыря
Сегодня, 16:57
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nadezhda_sib

В Петербурге начали восстанавливать колокольню Новодевичьего монастыря

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В начале XX века ее взорвали.

Специалисты начали возводить Свято-Исидоровскую колокольню Воскресенского Новодевичьего монастыря на Московском проспекте. На этот обратили внимание "Невские Новости".

Монастрь является объектом культурного наследия федерального значения. В начале XX века колокольню, появившуюся в XIX веке, взорвали. 

Реставрационные работы в монастыре начались в 2002 году. Уже восстановлены Казанский и Афонский храмы, церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы, а также часовня во имя преподобного Сергия Радонежского и святой равноапостольной Нины.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что реставрация двух скульптур на фасаде Кузнечного рынка обойдется городу в 3 млн рублей. 

Фото: vk.com/novodevmonastyr

Теги: воскресенский новодевичий монастырь, колокольня, реконструкция
Категории: Лента новостей,

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