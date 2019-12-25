Реставрация двух скульптур на фасаде Кузнечного рынка обойдется городу в 3 млн рублей

Деньги выделят из бюджета ответственного учреждения в 2021-2023 годах.

Уже два года скульптуры "Рабочий и Крестьянин" на здании Кузнечного рынка находятся в консервации и ожидают своего обновления. Статуи "покрылись" многочисленными трещинами ― как внутренними, так и внешними. Несмотря на то, что реставрация пока не началась, дело все же не стоит на месте. Об этом Piter.TV сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Агенство развития имущественного комплекса Санкт-Петербурга" ("АРИК").

По заданию КГИОП, ведомство должно было провести комплексные научные исследования, для того, чтобы разработать проектную документацию. На сайте госзакупок мы обнаружили, что в 2019-м году "АРИК" объявило конкурс на выполнение работ по исследованию двух скульптур. Победителем стало ООО "Строй-Эксперт". Сумма контракта составила 650 тыс. рублей.

Специалисты установили стоимость реставрационных работ. На "Крестьянина" потребуется 1,6 млн рублей, "Рабочего" ― 1,7 млн рублей. 21-го августа 2019-го года КГИОП согласовал проект реставрации.

На данный момент "АРИК" собирается включить финансирование работ в план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2021-2023 года. После этого предстоит выбрать подрядчика. Отметим, что изначально, согласно охранному обязательству, Учреждение должно было завершить работы не позднее 20 октября 2021-го года. Произойдет ли это ― остается под вопросом, ведь до установленного срока осталось около 10 месяцев.

Объект культурного наследия регионального значения "Здание Кузнечного рынка" находится на оперативном управлении "АРИК" с 2017-го года, поэтому за реставрацию отвечает именно оно. Работы скульптора Василия Разумовского на высоких пьедесталах украшают парадный вход действующего рынка. Здание было построено в 1922-1927 годах. Статуи облицованы путиловской плитой. После того, как на них обнаружили трещины, "Рабочего и Крестьянина" закрыли коробками во избежание дальнейшего разрушения, а также опасности для прохожих.

Фото: citywalls.ru, Piter.TV, СПб ГБУ "АРИК"