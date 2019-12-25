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Смольный выставит на торги 119 помещений для аренды в Апраксином дворе
Сегодня, 13:39
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Смольный выставит на торги 119 помещений для аренды в Апраксином дворе

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В торгах смогут участвовать и нынешние арендаторы.

Агентство по развитию имущественного комплекса Петербурга начинает подготовку к передаче в аренду городских зданий и помещений на территории Апраксина двора. Об этом сообщила пресс-служба комитета по имущественным отношениям 22-го октября.

За Агентством будет закреплено право на оперативное управление 119 объектами нежилого фонда. По 20% площадей она уже завершена. Учреждение должно будет следить за сохранностью и содержанием объектов. Ему предстоит найти инвестора, который проведет долгожданную реставрацию. 

После оформления всех документов Агентство объявит торги на право аренды помещений в Апраксином дворе. В нем смогут принять участие в том числе и нынешние арендаторы. Отмечается, что договоры будут заключаться с учетом требования антимонопольного законодательства. 

Ранее помещениями управляло АО "Апраксин двор". 

Фото: Piter.TV

Теги: апраксин двор, аренда
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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