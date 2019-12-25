В комитете уточнили, что пока за подобной поддержкой никто не обращался.

В понедельник, 13 апреля, стало известно о том, что Смольный готов временно отправить в приюты детей, чьи родственники заболели коронавирусом. Об этом заявил глава комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков.

Отмечается, что соответствующую поддержку готовы оказать тем семьям, где родители или опекуны госпитализированы из-за болезни и им не с кем оставить детей.

Отмечается, что в настоящее время в комитет не поступало обращений за подобной поддержкой.

Ранее мы сообщали о том, что отделение больницы Семашко в Петербурге закрыли на карантин из-за больного коронавирусом.

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