В итоге 20 пациентов и еще 10 медиков проведут 14 дней, не выходя за пределы отделения.

В понедельник, 13 апреля, стало известно о том, что отделение больницы Семашко в Петербурге закрыли на карантин из-за больного коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу медицинского учреждения.

Известно, что петербуржца с коронавирусом перевели в Боткинскую больницу. Однако медикам и. пациентам больницы Семашко необходимо теперь соблюдать 14-дневный карантин. Около 20 пациентов и 10 врачей не смогут выходить за пределы отделения.

Напоним, что в Петербурге также закрыты на карантин Покровская, Александровская, Введенская больница, а также больница Святого Георгия.

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