Государственный педиатрический медуниверситет намерен закупить ИВЛ на 22,5 млн рублей

Аппараты должны быть поставлены в этом году.

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медуниверситет Минздрава России намерен закупить аппараты искусственной вентиляции легких. Как следует из закупки медучреждения, они должны быть поставлены в текущем году.

Всего университет планирует приобрести ИВЛ на 22,5 миллионов рублей.

Заявки на участие в аукционе для определения поставщика техники принимаются до 20 апреля.

Как сообщало ранее Piter.tv, новые аппараты ИВЛ получат три больницы Северной столицы, эта аппаратура закупается в рамках плана борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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