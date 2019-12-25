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Государственный педиатрический медуниверситет намерен закупить ИВЛ на 22,5 млн рублей
Сегодня, 14:45
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OlegLN

Государственный педиатрический медуниверситет намерен закупить ИВЛ на 22,5 млн рублей

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Аппараты должны быть поставлены в этом году.

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медуниверситет Минздрава России намерен закупить аппараты искусственной вентиляции легких. Как следует из закупки медучреждения, они должны быть поставлены в текущем году.

Всего университет планирует приобрести ИВЛ на 22,5 миллионов рублей.

Заявки на участие в аукционе для определения поставщика техники принимаются до 20 апреля.

Как сообщало ранее Piter.tv,  новые аппараты ИВЛ получат три больницы Северной столицы, эта аппаратура закупается в рамках плана борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Фото: Pixabay.com

 

Теги: ивл, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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