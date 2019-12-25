Смольный готов расширить объем КТ-исследований COVID-пациентов

В Петербурге работают 28 компьютерных томографов.

Губернатор Петербурга заявил, что в городе готовы расширить объем КТ-исследований COVID-пациентов.

Так, на петербургских компьютерных томографах в стационарах провели более 90 тысяч исследований на коронавирус. Глава города уточнил, что аппаратов достаточно. Все, кому по медицинским показаниям требуется КТ, его получают.

Но вопрос расширения в случае необходимости КТ-исследований прорабатывается сообщил Александр Беглов.

В больницах работают 28 компьютерных томографов, 17 из них находятся в перепрофилированных учреждениях.

Кроме того, с 1 мая КТ на коронавирус проводят в 9 амбулаторных центрах рентгеновской компьютерной томографии. За все время там обследовали 73,6 тысяч пациентов.

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Фото: Piter.TV