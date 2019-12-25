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Смольный готов расширить объем КТ-исследований COVID-пациентов
Сегодня, 18:10
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smirenny

Смольный готов расширить объем КТ-исследований COVID-пациентов

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В Петербурге работают 28 компьютерных томографов.

Губернатор Петербурга заявил, что в городе готовы расширить  объем КТ-исследований COVID-пациентов. 

Так, на петербургских  компьютерных томографах в стационарах провели более 90 тысяч исследований на коронавирус. Глава города уточнил, что аппаратов достаточно. Все, кому по медицинским показаниям требуется КТ, его получают. 

Но вопрос расширения в случае необходимости КТ-исследований прорабатывается

сообщил Александр Беглов.

В больницах работают 28 компьютерных томографов, 17 из них находятся в перепрофилированных учреждениях.

Кроме того, с 1 мая КТ на коронавирус проводят в 9 амбулаторных центрах рентгеновской компьютерной томографии. За все время там обследовали 73,6 тысяч пациентов.

Ранее мы писали, что социальные выплаты из-за пандемии получили более 2 миллионов горожан. 

Фото: Piter.TV

Теги: карантин, коронавирус, кт-исследования, пандемия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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