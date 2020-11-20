Социальные выплаты из-за пандемии получили более 2 миллионов горожан

Общий объем выплат составит 50 миллиардов рублей.

В Петербурге более двух миллионов человек получили различные меры социальной поддержки, сообщил "Петербургский дневник".

Общий объем выплат составил 50 миллиардов рублей за девять месяцев. Это на 9,5% больше, чем за тот же период в прошлом году. Губернатор уточнил, что за период пандемии расходы бюджета на социальную политику и здравоохранение существенно увеличили. В городе сохранили все социальные объекты, а также смогли ввести дополнительные меры поддержки для нуждающихся.

В Смольном уточнили, что 3,2 миллиарда потратили на выплаты детям в возрасте от нуля до трех лет. Также 9,8 миллиарда рублей выплатили семьям с детьми от трех до шестнадцати лет. Кроме того, пожилые горожане получили выплаты на приобретение масок. Горожанам старше 65 лет выплатили 2 тысячи рублей за соблюдение режима самоизоляции.

Ранее мы писали, что коронавирусом в Петербурге заразились около 15 тысяч сотрудников медорганизаций.

Фото: Piter.TV