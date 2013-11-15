Смольный получил дворец на Английской набережной

Здание занимала организация инвалидов "Всероссийское общество глухих", у которой возник судебный спор с КИО.

В Апелляционном суде Петербурга постановили передать Смольному Дворец Великого князя Михаила Александровича на Английской набережной, которое занимала организация инвалидов "Всероссийское общество глухих". О разбирательствах сообщило издание "Деловой Петербург".

Поскольку общество пользовалось объектом площадью примерно 4 тыс. кв. м. без юридического основания, спор с городским КИО начался ещё в 2021 году. Правосудие решило оставить дом в собственности Петербурга.

На данный момент организация ищет новый объект размещения.

Ранее мы сообщили о том, что более 250 млн рублей направлено на заправки с природным газом в Петербурге.

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