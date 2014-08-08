Более 250 млн рублей направлено на заправки с природным газом в Петербурге

Средства передадут инвесторам заправок.

Петербкург предоставит субсидии на компенсацию затрат предпринимателей, инвестирующих в заправки, которые работают на природном газе. Об этом сообщила пресс-служба Смольного со ссылкой на постановление, подписанное губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Отмечается, что сфера газомоторного топлива представлена в Северной столице с 2014 года. В этот раз средства получат предприниматели, инвестирующие в строительство и введение подобных заправок. На эти нужды решено выделить 252 млн рублей.

По мнению городских властей, мера будет способствовать более стремительному переводу автотранспорта на газомоторное топливо.

Ранее мы сообщили о том, что в первом полугодии новорожденным петербуржцам чаще всего давали имена Михаил и София.

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